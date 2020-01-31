شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تنهـي الشهر الأول من 2020 بمكاسب قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت أسواق الأسهم، بداية إيجابية للعام 2020، بعدما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير/كانون الثاني 2020، بنسبة 1.58%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1%، وذلك على الرغم من التحديات القوية التي شهدتها الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثارت حفيظة المساهمين عالمياً.

تجاوزت الأسهم مختلف الضغوط، بدعم من الأداء القوي للأسهم القيادية في قطاع البنوك، مثل «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الإسلامي»، لتكون أكبر الداعمين للمؤشر، وسط تراجع سيطر على أسهم العقار في دبي، وعلى أسهم الاستثمار والاتصالات في أبوظبي.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوقين على أساس سنوي بنسبة 13.2% مقارنة مع يناير 2019، فيما تراجعت على أساس شهري، بنسبة 13.8% مقارنة مع ديسمبر 2019 (باستثناء الصفقات الكبرى)، وبلغت السيولة نحو 6.75 مليار درهم، عبر تداول 3.74 مليار سهم، نفذت في 72.2 ألف صفقة، حيث شهد سوق دبي 3.97 مليار درهم، بتداول 2.9 مليار سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 2.78 مليار درهم، بتداول 832.4 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى صعود شهري منذ يوليو 2019، حيث صعد في يناير 1.58%، مضيفاً 80.4 نقطة مكاسب، إلى 5156.18 نقطة، بعد أن وصل إلى 5256.06 نقطة خلال الشهر من 4995.81 نقطة.

وارتفع مؤشر البنوك 1.11%، بعدما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 2.11% إلى 15.48 درهم، بتداول 564.6 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 6.68% إلى 5.75 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 4.07% إلى 1.28 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 3.41% إلى 7.65 درهم، بتداول 377.6 مليون درهم.

وارتفع العقار 3.46%، مع ارتفاع «الدار العقارية» 3.24% إلى 2.23 درهم، بتداول 345.7 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 6.67% إلى 0.464 درهم.

وارتفع مؤشر السلع 69.56%، بعد أن قفز سهم «العالمية القابضة» 113% إلى 13.2 درهم، بتداولات بلغت 183.5 مليون درهم. وتراجع مؤشر الاتصالات 0.49%، مع تراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة إلى 16.28 درهم، بتداولات بلغت 318.2 مليون درهم.

وتراجع مؤشر الاستثمار 6.51%، حيث انخفض سهم «إشراق للاستثمار» 5.57% إلى 0.305 درهم، و«الواحة كابيتال» 8.3% إلى 0.917 درهم. وتراجع الطاقة 2.17%، متأثراً بتراجع «دانة غاز» بنسبة 6.05% إلى 0.901 درهم، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 6.08% إلى 3.14 درهم.

سوق دبي

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وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.92%، بنحو 25.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 2790.42 نقطة، مقلصاً مكاسبه التي حصدها في منتصف الشهر، بعدما وصل إلى 2879.38 نقطة، وذلك من أدنى مستوى عند 2675.31 نقطة.

وكان قطاع البنوك الداعم الأكبر للمؤشر، حيث ارتفع مؤشر البنوك 3.81%، بعدما صعد سهم «الإمارات دبي الوطني» 5.77% إلى 13.75 درهم، بتداول 753 مليون درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 3.63% إلى 5.71 درهم، بتداول 620 مليون درهم، وارتفع «جي إف إتش» 2.38% إلى 0.86 درهم، بينما تراجع «أملاك» 6.49%، و«مصرف عجمان» 6.45%.

وارتفع السلع 6.28%، متفاعلاً مع ارتفاع «دبي إكس بي إنترتينمنتس» 6.18% إلى 0.189 درهم، بتداول 24 مليون درهم. وارتفع الاتصالات 4.53%، وسط صعود سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة دو» 4.53% إلى 5.77 درهم.

وتراجع العقار 2.07%، بعد أن هبطت معظم الأسهم في القطاع، وذلك رغم ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 0.50% إلى 4.04 درهم، بتداول 688.7 مليون درهم، حيث تراجع «أرابتك» 21.71% إلى 1.01 درهم، و«الاتحاد العقارية» 26.01% إلى 0.202 درهم، و«داماك» 6.33%، و«إعمار للتطوير» 2.81%، و«إعمار مولز» 0.55%.

وتراجع النقل 3.55%، مع تراجع «العربية للطيران» 5.59% إلى 1.52 درهم، بتداول 392.4 مليون درهم، وتراجع «الخليج للملاحة» 24.6%، بينما ارتفع «أرامكس» 0.56% إلى 3.59 درهم، بتداول 193.6 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار 0.38%، وسط تراجع «شعاع» 5.32% إلى 0.819 درهم، و«سوق دبي» 2.47% إلى 0.946 درهم، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.77%.

وتراجع التأمين 4.43%، وسط تراجع «سلامة» 9.5%، و«أمان» 1.43%، بينما ارتفع «تكافل الإمارات» 6.11%.

التداولات حسب الجنسيات

أظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب، نحو الشراء، في السوقين، حيث بلغ صافي الاستثمار نحو 442 مليون درهم، كمحصلة شراء (418.8 مليار درهم في دبي، 22.8 مليار درهم في أبوظبي)، وذلك نتيجة لمشتريات بقيمة 2.32 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1.88 مليار درهم.

كما سجل الخليجيون، محصلة شرائية بنحو 317 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 715 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 399 مليون درهم.

وسجل المواطنون صافي استثمار، كمحصلة بيع، بنحو 748 مليون درهم (552.8 مليون درهم في دبي، و195 مليون درهم في أبوظبي)، حيث بلغت مشترياتهم نحو 3.2 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 3.96 مليار درهم.

واتجهت المؤسسات الاستثمارية نحو الشراء، مسجلة محصلة بقيمة 287 مليون درهم، منها 84.1 مليون في أبوظبي و203.3 مليون في دبي، كما بلغت مشتريات المؤسسات نحو 4.07 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 3.78 مليار درهم.