شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مفاجئة لـ«مايكروسوفت» بنمو 38% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأرباح الفصلية لشركة «مايكروسوفت» 38% لتتجاوز تقديرات المحللين، مع صعود الإيرادات بأكثر من المتوقع. وحققت الشركة صافي أرباح 11.64 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، مقارنة مع 8.42 مليار خلال فترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 36.9 مليار دولار، وارتفعت إيرادات الخدمات السحابية 27% على أساس سنوي لتصل إلى 11.87 مليار دولار، مع ارتفاع عائدات «أزور» بنحو 62%.

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