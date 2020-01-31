شكرا لقرائتكم خبر عن شركات صرافة: لا تأثير لـ «بريكست» في تعاملات اليورو والإسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة أكدت شركات صرافة عاملة في الدولة عدم وجود تأثيرات على تعاملاتها باليورو والإسترليني بسبب «بريكست» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للصرافة» وأسامة آل رحمة، نائب رئيس المجموعة، المدير العام لشركة «الفردان للصرافة»، إن شركات الصرافة لم تتخذ قرارات بوقف تعاملات اليورو والإسترليني، كما فعلت بعض البنوك التي ربما تتخوف من تذبذب حاد في قيمة العملتين. وكان الإسترليني فقد خلال ساعات 15% من قيمته يوم إعلان قرار استفتاء الخروج.

وأكدا أن «بريكست» ليس له تأثير في تعاملات شركات الصرافة التي تقوم بتسوية تعاملاتها بشكل يومي.

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