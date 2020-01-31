شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تجني 8.432 دولار من كل مستخدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «فيسبوك» إن النمو سيواصل التباطؤ، في ظل بلوغ أنشطتها مرحلة من النضج، وسط زيادة في النفقات الفصلية. يزيد ذلك المخاوف من أن أيام النمو بأرقام فلكية لفيسبوك باتت من الماضي. وأعلنت «فيسبوك» أبطأ نمو إيرادات لها على الإطلاق في الربع الرابع من العام عند 21.082 مليار دولار بنمو 25%، فيما زاد إجمالي التكاليف والنفقات 34% إلى 12.22 مليار دولار في الربع الرابع، مما دفع هوامش أرباح التشغيل للنزول إلى 42% من 46% قبل عام.
وأشارت الشركة إلى أن عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين يتفقدون حساباتهم مرة واحدة على الأقل في الشهر بلغ في الربع الرابع قرابة 2.5 مليار شخص، أي أن «فيسبوك» جنت 8.432 دولار من كل مستخدم.
ونمت الأرباح الفصلية الصافية 7% عند 7.349 مليار دولار.
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