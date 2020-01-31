شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار درهم تصرفات عقـارات دبـي فـي خمسـة أيـام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 4.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 705 مبايعات بقيمة 954 مليون درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم، و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 695 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.25 مليار درهم، منها 134 رهن أراض بقيمة 2.6 مليار درهم، و205 رهون فلل وشقق بقيمة 649 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 553 مليون درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 551 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المنارة.
وقد تصدرت منطقة الحبيه السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.9 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 4.2 مليار درهم تصرفات عقـارات دبـي فـي خمسـة أيـام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.