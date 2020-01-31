نتائج سيئة تهوي بسهم «سامسونج» 3.9%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سامسونج إلكترونيكس» إنها لا تستبعد احتمال تعثر نمو الطلب في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف وشيكة بشأن التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وخارجها.

وسجلت الشركة أسوأ أرباح تشغيلية في أربع سنوات، ما أدى إلى تراجع حاد في أسهمها بنسبة 3.9% خلال الجلسة أمس، قبل أن يغلق على تراجع أقل حدة. وقالت «سامسونج»، إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام تراجعت إلى 7.16 تريليون وون (6.13 مليار دولار) بفعل ضعف الطلب على الرقائق، بانخفاض 34% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

كذلك، هبط صافي الربح الفصلي 38% إلى 5.2 تريليون وون، ما يعني أن «سامسونج» خالفت توقعات المحللين لأرباح 5.6 تريليون وون.

وحققت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أرباحاً تشغيلية بقيمة 27.8 تريليون وون وهي الأسوأ منذ 2015. (رويترز)