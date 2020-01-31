الاقتصاد الأمريكي يسجل أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ 2017



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدرت القراءة الأولية عن الاقتصاد الأمريكي للناتج الإجمالي للربع الرابع 2019، والتي سجلت2.1% ، وهو مساو لما سجله خلال الربع الثالث، لينهي أكبر اقتصاد في العالم 2019 بأبطأ وتيرة نمو في 3 سنوات.

وخلال العام الماضي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.3% مقارنة مع 2.9% في العام 2018 و2.4% سجلها في العام 2017.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات أمس أن النمو خلال الربع الرابع جاء بدعم مساهمات إيجابية من نفقات الاستهلاك الشخصي وإنفاق الحكومة الفيدرالية والاستثمارات الثابثة المحلية، مقابل أداء سلبي من جانب أعمال المخزون الخاص والاستثمارات الخارجية.

وارتفع الاستهلاك الشخصي 2.1% فقط خلال الربع الأخير مقابل 3.2% في الربع الثالث، بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك الحكومي وإجمالي الاستثمارات 2.7% خلال الربع الرابع، بعد زيادة 1.7% فقط في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين 1.6% خلال الربع الرابع، بعد نمو 1.5% في الربع السابق.