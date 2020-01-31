شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع ارتفاع في أسعار المنازل البريطانية منذ نوفمبر 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت في يناير/‏ كانون الثاني بأسرع وتيرة منذ نوفمبر /‏تشرين الثاني 2018، ما يعزز مؤشرات على تحسن متواضع في سوق الإسكان وثقة أكبر في الاقتصاد عموماً منذ انتخابات ديسمبر.

وارتفعت أسعار المنازل في يناير وحده 0.5% على أساس شهري من 0.1% في ديسمبروهو أعلى من متوسط التوقعات بزيادة 0.3%. (رويترز)

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