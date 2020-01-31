شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الخميس.. مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس، وعلى رأسها، تصريحات وزيرة التخطيط حول احتفاظ مصر بمركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا، وكذا استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، كما تقرأ أيضا تصريحات وزير الإسكان حول عدد الطلبات المتقدمة لتقنين الأوضاع داخل مدينة سفنكس الجديدة، فضلا عن أخبار عالمية منها خسارة أكبر بنك أوربى 15 مليار يورو خسائر فى 5 سنوات..وإليك تفاصيل أبرز الأخبار

وزيرة التخطيط: مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

قالت هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا،

انخفاض أسعار الدولار اليوم الخميس بمقدار قرشين أمام الجنيه

تباين أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 30-1-2020، في معظم البنوك، في حين شهد انخفاضا طفيفا فى بعض البنوك بمقدار قرشين، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع،

جهاز الاحصاء: 83 ألف طن زيادة فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى

أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع إجمالي الإنتاج وتراجع الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في نوفمبر الماضي 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الإنتاج في نوفمبر الماضي سجل نحو 6 ملايين و893 ألف طن، مقابل 6 ملايين و810 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 83 ألف طن.

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه ، وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 496ر14%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر14%، وسجل أقل عائد 951ر13%.

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وزير الإسكان: تلقينا 6240 طلب توفيق أوضاع بمدينة سفنكس الجديدة

‫قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة سفنكس الجديدة تلقى نحو 6240 طلب توفيق أوضاع بالمدينة، موضحا أن الطلبات تنوعت بين من سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى

أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 700جنيه للجرام

سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة 8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية فى مصر، اليوم الخميس، بعد تحرك ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، لتسجل الأوقية 1571 دولار فى التعاملات الفورية،

أكبر بنك أوروبى يتكبد 15 مليار يورو خسائر فى 5 سنوات

أعلن دويتشه بنك، اليوم الخميس، إنه تكبّد خسارة قدرها 1.6 مليار يورو "1.78 مليار دولار" فى الربع الأخير من 2019، ليصل إجمالى الخسارة للعام إلى 5.7 مليار يورو،

النفط ينخفض فى ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع مخزونات الخام

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتستأنف تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.