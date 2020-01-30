شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يرتفع بحوالي 3% ويحقق إغلاقا قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" على أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الخميس عقب إعلان الشركة تحقيق إيرادات قوية وأرباح ضخمة في الربع الأخير من العام الماضي.



وكشفت شركة البرمجيات الأمريكية عن تحقيق أرباح بحوالي 11.65 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2019 او ما يعال 1.51 دولار للسهم من 1.08 دولار للسههم قبل عام، في حين توقع محللون تحقيق 1.32 دولار للسهم.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 36.9 مليار دولار خلال الربع السنوي الماضي من 32.47 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018 بينما توقع محللون تحقيق 35.67 مليار دولار.



وارتفعت إيرادات "مايكروسوفت" من أنشطة الحوسبة السحابية المسماة "أزور" 11.9 مليار دولار من 9.38 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2018، بينما توقع محللون إيرادات من هذه الوحدة عند 11.4 مليار دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.8% إلى 172.7 دولار، وهو أعلى إغلاق على الغطلاق، وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 1.3 تريليون دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 174.05 دولار وأقل سعر عند 170.7 دولار.