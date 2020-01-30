شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 10% ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الخميس مدعوما بصدور نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الرابع من العام الماضي الأمر الذي عزز القيمة السوقية للشركة أيضا.



وأعلنت "تسلا" تحقيق أرباح بنحو 105 ملايين دولار أو ما يعادل 56 سنتا للسهم في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ140 مليون دولار أو ما يعادل 78 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2018.

Advertisements



وباستثناء بعض المواد مكررة، حققت "تسلا" أرباحا معدلة قدرها 2.14 دولار للسهم، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح عند 1.77 دولار للسهم.



وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت "تسلا" مبيعات بقيمة 7.4 مليار دولار من 7.2 مليار دولار قبلل عام، في حين توقع محللون إيرادات عند سبعة مليارات دولار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 10.3% مغلقا جلسة الخميس عند 640.8 دولار، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق وبلغت القيمة السوقية 117 مليار دولارن وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 650.8 دولار وأقل سعر عند 618 دولارا.