شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع 2.9% مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم في ظل الطلب من جانب المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأعلننت منظمة الصحة العالمية اليوم اعتبار فيروس كورونا حالة طواريء صحية على مستوى العالم، وهو ما سينبني عليه اتخاذ إجراءات وقرارات سياسية ومالية لاحتواء الفيروس.

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كما كشفت الصين عن زيادة عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من 170 حالة فيما أصيب اكثر من ثمانية آلاف شخص.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2.9% أو ما يعادل 50.5 سنت إلى 17.992 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.04 دولار وأقل سعر عند 17.52 دولار.