شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب قرار الفائدة وتصريحات "كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب قرار بنك إنجلترا وتصريحات رئيسه "مارك كارني".



وأكد البنك المركزي البريطاني اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، كما أبقى حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.



ومن جانبه، صرح "كارني" بأن السياسة النقدية للبنك المركزي حالياً تعد مناسبة لكنه أكد على أن البنك سيتدخل لو لم تفلح السياسة المالية بشأن الإنفاق في دعم النمو الاقتصادي.

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وهذا، وتستعد المملكة المتحدة لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي غدا، وهو يوم انتهاء المهلة المقررة لـ"بريكست"، وسوف تدخل لندن بعد ذلك في فترة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وتعول الأسواق على مساعي حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في محاولة التوصل إلى صفقة تصيغ العلاقات المستقبلية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبةة 0.6% إلى 1.3093، وسجل أعلى سعر عند 1.311 وأقل سعر عند 1.2977.