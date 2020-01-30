شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع جاذباً المستثمرين كملاذ آمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوما بالطلب من جانب المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل المخاوف العالمية من فيروس كورونا وتفشيه في المزيد من الدول.



وأعلنت ممنظمة الصحة العالمية اليوم فيروس كورونا حالة طواريء صحية دولية الأمر الذي يستدعي جهودا أكبر من الحكومات على الصعيدين السياسي والمالي من اجل احتواء الفيروس.

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ومن جانبها، أكدت الصين وفاة 171 شخصا وإصابة أكثر من 8000 ىخرين وسط انتشار سريع للفيروس في المزيد من المدن كما أعلنت دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة زيادة الإصابات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.8% أو 13.20 دولار إلى 1589.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1590.7 دولار وأقل سعر عند 1576.8 دولار.