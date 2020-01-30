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الدولار يتراجع قليلاً في انتظار المستجدات بشأن الفيروس الصيني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار امام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف السائدة بالأسواق العالمية بشأن الفيروس الصيني الذي ينتشر سريعاً.


وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 171 شخصاً بينما زاد عدد الإصابات إلى أكثر من ثمانية آلاف حالة.

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وعلى أثر هذا القلق، أعلنت منظمة الصحة العالمية اعبار فيروس كورونا حالة طواريء صحية عالمية، وطالبت الحكومات حول العالم بضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات السياسة والمالية لاحتواء الفيروس.


وكانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في القراءة الأولى بنسبة 2.1%، بينما توقع محللون نموا بنسبة 1.95 خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بسبعة آلاف إلى 216 ألفاً في الأسبوع الماضي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

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