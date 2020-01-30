شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..والخام الأمريكي ينخفض 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استمرار المخاوف في الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا واحتمالات تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.



وفي خبر عاجل منذ قليل، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب "كورونا" وتفشيه بشكل سريع الأمر الذي سيتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء المرض.



وكشفت الصين عن ارتفاع حالات الوفاة إلى 171 شخصا مع إصابة اكثر من 8000 آخرين كما أكدت الولايات المتحدة انتقال العدوى من شخص لآخر لأول مرة منذ ظهوره وهو ما ينذر بانتشاره سريعاً.

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وفي سياق متصل، أكد صندوق النقد الدولي على أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير كورونا على الاقتصاد الصيني والنمو الاقتصادي العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض خام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% وأغلق عند 52.14 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.



اما "برنت"، فقد تراجع بنسبة 2.1% إلى 58.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.6 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.