وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة فارسكور بدمياط للتحديث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط.

كما قرر وزير الإسكان، اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

وفى القرار نفسه اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.

‫وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعتمد فى وقت سابق، تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعاً عمرانياً متكاملاً ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة حوالي1.5مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.

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‫وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة شهدت طفرة فى قطاع المرافق والطرق الداخلية ومنظومة فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى، موضحاً أنه تم خلال 2019 الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية والرئيسية للمجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولي بالحي الخامس بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية للمجاورات (1 – 2 – 3)بالحي السابع، والطرق الداخلية لعدد (134عمارة) بالحي الثامن، والطرق الرئيسية بالحي السكني الثامن، وطريق المرور بقيمة 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لطرح أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتجميل لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

‫وأشار المهندس عصام بدوى إلى أنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة المداخل والطرق الرئيسية وبعض المحاور بالمدينة بتكلفة 455 مليون جنيه، وهى ( طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12 كم بتكلفة تقدر بـحوالي 100 مليون جنيه - طريق المدخل الرئيسي بطول 3.5 كم، بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه - طريق المدخل الغربي بطول 8 كم بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه - المحور المؤدي لمنطقة الجامعات بقيمة 10ملايين جنيه - المحور المؤدي لمنطقة الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون ).