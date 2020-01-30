شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البروج تحقق 350 ميلون جنيه مصري قبل الافتتاح الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشرف شركة البروج مصر للتشيد والبناء بإطلاق مشروعها الجديد “6ixty”مبني تجاري إداري المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة امام وزراة المالية مباشرة بحجم استثمارات تتعدى المليار وتعلن الشركة عن تحقيقها مبيعات تتجاوز ال 350 مليون جنيه مصري في غضون عشرة أيام قبل الإفتتاح الرسمي للمشروع، ويتميز المشروع بالقرب من حي الوزارات والحي الحكومي الذي من المقرر ان يتم انشائه.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع رسميا فى نهاية شهر فبراير، ويتميز المشروع بتعدد العناصر المعمارية الإنشائية من الطراز الحديث

ويأخد الطابع المعماري المميز متماشيا مع الحي الحكومي طبقا لمعايير الشركة العامة وتتراوح المساحات من ٦٠ متر مربع فأكثر

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محمد العاصى - نائب رئيس مجلس إدارة البروج مصر

مقصمة الي وحدات تجارية ،طبيه ،ادارية بتصميم عصري يتماشى مع كل الأنشطة المختلفه

كريم مأكون - رئيس القطاع التجارى