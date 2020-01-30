شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء": 3 مراحل لاكتمال مشروع استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الأولى، وفقاً للخطط التنفيذية والجدول الزمني المعتمد لتركيب 10 ملايين عداد ذكي.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه بينت "السعودية للكهرباء" أن المرحلة الثانية ستشمل ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

وأشارت الشركة إلى أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف جراء استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، وأنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لاطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

يذكر أن مشروع العدادات الذكية (SMP)، الذي وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مؤخراً عقود ترسيته، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، وهو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

وكانت السعودية للكهرباء قد أعلنت مؤخراً إنها تقترب من إطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات ذكية.

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ووقعت الشركة في وقت سابق عقود ترسية بتكلفة إجمالية تبلغ 9.56 مليار ريال، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع، علماً بأن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة ستكون في عام 2021.

وبحسب بيان سابق للشركة، تتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، بالإضافة إلى فرع شركة تشاينا إليكتريك باور اكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وحققت شركة السعودية للكهرباء، صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال بالربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.