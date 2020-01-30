شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المال السعودي توافق على طلب زيادة رأسمال "السعودية للأسماك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية للأسماك زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 298 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها.

وقالت هيئة السوق المالية أنها سوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية بهذا الخصوص وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 29.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 37.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4%.