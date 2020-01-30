شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً وسط إقبال من المستثمرين على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في ظل المخاوف المستمر في الأسواق بشأن فيروس "كورونا" وتفشيه في المزيد من الدول على مستوى العالم.



وأعلنت الحكومة الصينية اليوم ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 170 شخصاً بينما أصيب اكثر من ثمانية آلاف آخرين وسط توقعات بمزيد من الاتشار وحالات الإصابة.



وردت حكومات دول حول العالم بوقف رحلات الطيران من وإلى الصين نتيجة تفشي الفيروس القاتل كما أعلنت مطارات حول العالم حالة الطوارئ من أجل تجنب تدفق المزيد من الإصابات أو العدوى.

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وأكدت فرنسا ظهور الإصابة الخامسة بفيروس "كورونا" كما ظهرت حالات في الولايات المتحدة والإمارات وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.



وحظرت الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية وغيرها من الشركات العالمية الرحلات من وإلى الصين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7565، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7585، وأقل سعر عند 0.7556.