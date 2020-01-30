شكرا لقرائتكم خبر عن «مارك» يخسر 4 مليارات دولار في يوم والان نبدء بالتفاصيل
وأصبحت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة بعد الانخفاض 81 مليار دولار في الساعة 1007 صباحا بتوقيت نيويورك، إذ تم تداول الأسهم بسعر 41ر210 دولار للسهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس.
واحتفظ زوكربرج، 35 عاما، بترتيبه كخامس أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. ويتم تحديث التصنيف رسميا بعد انتهاء كل يوم تداول في الولايات المتحدة.
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