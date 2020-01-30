شكرا لقرائتكم خبر عن «مارك» يخسر 4 مليارات دولار في يوم والان نبدء بالتفاصيل

فقدّ رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرج 4 مليارات دولار، اليوم الخميس، بعد انخفاض سهم شركته "فيسبوك" بنسبة 7ر5 %، بعد يوم من إعلان شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن أبطأ نمو لمبيعاتها الفصلية على الإطلاق.

وأصبحت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة بعد الانخفاض 81 مليار دولار في الساعة 1007 صباحا بتوقيت نيويورك، إذ تم تداول الأسهم بسعر 41ر210 دولار للسهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس.

واحتفظ زوكربرج، 35 عاما، بترتيبه كخامس أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. ويتم تحديث التصنيف رسميا بعد انتهاء كل يوم تداول في الولايات المتحدة.