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المبارك: المرأة في صميم أجندة مجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، «الشربا» السعودي لدى مجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، أن المرأة في صميم أجندة مجموعة العشرين لهذا العام.

جاء ذلك على هامش انطلاق أولى جلسات «مجموعة تواصل المرأة العشرين» في الرياض، وذلك بالتزامن مع تسلم السعودية لقيادة مجموعة الدول العشرين لعام 2020.

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وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين، الدكتورة ثريا عبيد، رحبت فيها بوفود مجموعات تواصل المرأة العشرين.

وأشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إلى استقلالية مجموعة تواصل المرأة العشرين عن الحكومات، مشددا على أهمية مخرجات هذه الاجتماعات التي من شأنها الخروج بالتوصيات والسياسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعد جزءا من عملية مجموعة العشرين، مبينا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بين مجموعات تواصل المرأة العشرين على أربعة محاور، تتمثل في الشمول التقني للمرأة، الشمول الاقتصادي للمرأة، الشمول في العمل، وشمولية المرأة في المناصب القيادية المعنية باتخاذ القرارات، مؤكدين أهمية مطالبة الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية على ما نفذ من القرارات التي اعتمدت، والخاصة بتمكين المرأة الاقتصادي.

يذكر أن مجموعة تواصل المرأة العشرين تتطلع إلى مواصلة إنجازات اليابان، واستكمال سلسلة الاجتماعات للخروج بتوصيات وسياسات لها أثرها الناجح والمثمر في جميع مجالات تمكين المرأة اقتصاديا.

الاتفاق على 4 محاور