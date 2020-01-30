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5 اشتراطات لتخفيض قيمة الغرامة على المنشآت 80%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 5 اشتراطات لاستفادة المنشآت من تسوية المخالفة الأولى وتخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 80%.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها أطلقت خدمة جديدة تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى، وذلك بتخفيض قيمة المخالفة بعد قيام المنشأة بتحقيق الشروط المطلوبة، حيث تتلخص آلية الخدمة بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 80% على المخالفة الأولى للمنشأة.

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وبحسب الوزارة، فإن مجموعة الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة الجديدة تتمثل في صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة، ووجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين، بحيث يكون نطاقها أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.

وأشارت إلى أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الالكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.

5 اشتراطات