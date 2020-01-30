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طرح 4 مشاريع للطاقة المتجددة مارس المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

كشف رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، المهندس فيصل اليمني، عن طرح 4 مشاريع لإصدار وثائق طلبات العروض في 19 مارس المقبل ضمن المرحلة الثالثة البالغة 1200 ميجاوات، لافتا إلى أن إغلاق البوابة الالكترونية أمام طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار في 6 فبراير المقبل، حيث أطلقت في 9 يناير الحالي.

وذكر أن المشاريع المطروحة ستوزع على فئتين «أ» تتراوح طاقتها بين 80 و120 ميجاوات، (وادي الداوسر 120 ميجاوات) وليلى (80 ميجاوات)، فيما الفئة الثانية «ب» طاقتها بين 300 و700 ميجاوات (سعد 300 ميجاوات) و(الرس 700 ميجاوات).

وقال اليمني خلال ورشة عمل «الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة» بغرفة الشرقية أمس، إن الوزارة أطلقت 10 مشاريع في 2019 – 2020 بقدرة إجمالية 2,670 ميجاوات، مبينا أن المشاريع التي أطلقت في عام 2019 تبلغ 6 مشاريع منها الفئة «أ» المدينة المنورة (50 ميجاوات) ورفحاء (20 ميجاوات)، وفئة «ب» الفيصلية (600 ميجاوات) ورابغ (300 ميجاوات) وجدة (300 ميجاوات) والقريات (200 ميجاوات).

تطوير 35 موقعا

وذكر أن الوزارة طرحت المرحلة الأولى بسعة 700 ميجاوات: مشروع سكاكا (300 ميجاوات)، حيث سجل رقما قياسيا عالميا لأدنى سعر تعريفة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج منطقة أمريكا اللاتينية (8.7 هللات لكل كيلووات / ساعة)، ومشروع دومة الجندل (400 ميجاوات) وسجل مستوى قياسيا لمشروع طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند الإغلاق المالي، حيث بلغ (7.4 هللات لكل كيلووات / ساعة).

وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير أكثر 35 موقعا تتوزع في مختلف أنحاء المملكة، بحيث تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة، لافتا إلى أن عملية استكمال تلك المواقع سيكون بحلول 2030، مبينا أن توزيع المواقع على المملكة لتعزيز التنمية على المستوى المحلي، مشددا على أن التوزيع سيكون بشكل تدريجي للحد من المخاطر التقنية.

19 % مشتريات حكومية

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وضع خطة بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لزيادة المحتوى المحلي في المشاريع، فعلى المدى القصير تتراوح الزيادة بين 17% و19% عبر إرساء الأسس السعرية الخاصة بتكلفة إنتاج الكهرباء والبدء بتطوير سلسلة التوريد الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة والمدى المتوسط (2024 – 2025) بنسبة 33% - 35% بواسطة تحقيق التوازن في تكلفة إنتاج الكهرباء والمحتوى المحلي وإنشاء التجمعات الصناعية الخاصة بمعدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمدى البعيد (2028 – فما بعد) بنسبة 40% - 45% من خلال تحقيق التوازن في تكلفة إنتاج الكهرباء والمحتوى المحلي وتطوير سلسلة توريد مستدامة ومتخصصة بتصدير معدات الطاقة المتجددة.

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مزايا وتسهيلات

وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يقدم الإعفاءات للشركات التي لديها ترخيص صناعي من الرسوم المفروضة على المواد الخام والمنتجات النهائية التي يتم إنتاجها محليا، بالإضافة لتزويد المصانع بقطع الأرض الخاصة بالبنية التحتية الأساسية بأسعار منخفضة تبلغ 3 ريالات للمتر المربع، وكذلك تقديم قرض لمدة 12 عاما لتمويل ما يصل إلى 75% من النفقات بأقساط بنسبة 6% - 8% مع رسوم نصف سنوية تتراوح بين 1.5 و2.5% من المبالغ المستحقة، فضلا عن تحمل التكاليف لتدريب الموظفين السعوديين.

تمويل تصنيع مكونات

فيما أفاد مدير إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعي المهندس محمد الحميد بأن الصندوق يقدم تمويلا لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن مشاربع صندوق التمويل في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية تشمل (الألواح – المحولات الخاصة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية) ومكونات طاقة الرياح تشكل (الأبراج – الشفرات الدوارة – تجميع محاور- حاويات المحرك)، مشددا على ضرورة تقديم دراسة جدوى معتمدة من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

حوافز للمستثمر

وذكر أن مكونات الطاقة المتجددة القابلة للتمويل، بالنسبة للألواح لا تقل عن 300 ميجاوات، ومحولات الطاقة الشمسية لا تقل عن 200 ميجاوات والأبراج وحاويات المحرك لا تقل عن 200 ميجاوات، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم حوافز للمستثمر منها فترة سداد تصل إلى 12 عاما ومدة سماح تصل إلى 34 شهرا وتمويل يصل إلى 75%.

وقال إن توليد الطاقة الشمسية الموزعة خارج الشبكة تضم القطاع الصناعي بالإضافة إلى التجاري والزراعي بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية للمشروع عن 2 ميجاوات، بالنسبة لتوليد الطاقة الشمسية الموزعة داخل الشبكة، تشمل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لافتا إلى أهمية الوفاء بمتطلبات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية.

4 مشاريع

فئة «أ»

وادي الدواسر 120 ميجاوات

ليلى 80 ميجاوات

فئة «ب»