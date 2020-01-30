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اتفاقية لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل، ومحافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد، على هامش ملتقى بيبان الرياض.

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وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الصناعي و»منشآت» إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة، من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

كما تدعم الاتفاقية مشاركة الصندوق الصناعي في برنامج نمو السعودية التابع لـ»منشآت»، من خلال منتج «تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة» الذي يقدمه الصندوق ضمن برنامج «آفاق» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة «منشآت» في تقديم ورش عمل برنامج «كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟» الذي ينظمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.