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تعاون بين الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان، إذ يمثل هذا البرنامج منظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة مقرا لها.

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ووقع الاتفاقية من طرف وزارة الإسكان المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، الأمير سعود بن طلال، ومن طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الممثل المقيم للبرنامج بالسعودية، الدكتور آدم بولوكوس.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان على وضع خطة عمل مشاركة القطاع غير الربحي، كذلك مراجعة شاملة للسياسات الحالية والتشريعات والأنظمة، وحوكمة قطاع الإسكان التنموي لتحفيز الجمعيات الأهلية غير الربحية في المجال، إضافة إلى التحليل المكاني لتحديد مواقع مشاريع الإسكان التنموي.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوجد في 170 دولة، إذ يعمل على عناصر عدة، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.