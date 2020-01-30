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فيصل بن بندر: المجتمع السعودي رائد يحتفي بالريادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الدكتور ماجد القصبي.

ووصف الأمير فيصل بن بندر المجتمع السعودي بالرائد الذي يحتفي بالريادة، مؤكدا وجوب الوقوف مع الشباب ودعمهم والحرص على وجودهم في كل محفل.

وعن العناصر الأساسية في ملتقى بيبان وهم الشباب والفكرة قال «إذا اندمجت مع بعض تحققت المعطيات العالية جدا والتفوق، والمعرض رائع وأدعو الجميع لزيارته لأنهم سيجدون الفائدة الكاملة فيه، وأرجو أن تكون أيامنا دائما إنجازات على هذا المستوى الرائع».

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وقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، المهندس صالح الرشيد، عرضا أكد خلاله أن منشآت ترتكز في استراتيجيتها على فتح آفاق الطلب، تبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار محافظ المنشآت إلى أن الرياض تعد من أكثر مدن العالم نموا، بما في ذلك النمو السكاني والاقتصادي، حيث بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض أكثر من 183 ألف منشأة، في حين بلغ عدد العاملين من الرجال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض نحو 158 ألف موظف، ومن الإناث نحو 144 ألف موظفة.

وأوضح الرشيد أن ملتقى بيبان الذي تنظمه «منشآت» يتميز بتفرده بجمع المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة كافة، تحت سقف واحد، إضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل يقدم حلولا مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزخر بعدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

ويقام ملتقى بيبان الرياض في مركز واجهة الرياض، ويقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدى أربعة أيام، من 4 وحتى 11 مساء.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض