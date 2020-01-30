شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية بختام تعاملات بورصات الخليج..و"دبى" تخسر أكثر من مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط عمليات جنى الأرباح، وهبطت بورصة دبى تزامنا مع انخفاض سهم بنك دبى الإسلامى ليخسر رأس المال السوقى 1.32 مليار درهم، وانخفضت بورصة البحرين بضغوط هبوط أسهم البنوك، فيما ارتفعت بورصة السعودية للجلسة الثانية على التوالى.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسرا 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.42 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 308.2 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1981 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.25%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، فقطاع العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.62%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.91%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرا 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1657.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 532.5 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.05% بضغوط هبوط المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.7%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.01%، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.99%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.22%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.34%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

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وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرا 19.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6324.99 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 25.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7033.48 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 306.7 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار كويتى عبر 9825 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.97%، تليه شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 16.06%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 6.59%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.29% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.97%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.95%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحا 61.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8246.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.7% رابحا 122.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7331.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 145.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 61 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.47%، تلاه قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية والنقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، فقطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "ساب للتكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.62%، ثم سامبت 4.47%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 4.27%، فيما جاء سهم "مجموعة الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.32%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.72%، ثم الفخارية بنسبة 1.88%.