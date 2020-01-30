شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الخضراء بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحا 61.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8246.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.7% رابحا 122.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7331.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 145.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 61 شركة،

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.47%، تلاه قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية والنقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، فقطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "ساب للتكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.62%، ثم سامبت 4.47%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 4.27%، فيما جاء سهم "مجموعة الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.32%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.72%، ثم الفخارية بنسبة 1.88%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)؛ مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة السعودية، اليوم اليوم الخميس، أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.