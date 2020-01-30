شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البروج تحقق ٣٥٠ ميلون جنيه مصري قبل الافتتاح الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشرف شركة البروج مصر للتشيد والبناء بإطلاق مشروعها الجديد “6ixty”مبني تجاري إداري المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة امام وزراة المالية مباشرة بحجم استثمارات تتعدى المليار وتعلن الشركة عن تحقيقها مبيعات تتجاوز ال ٣٥٠ مليار جنيه مصري في غضون عشرة أيام قبل الإفتتاح الرسمي للمشروع، ويتميز المشروع بالقرب من حي الوزارات وحي الحكومي الذي من المقرر ان يتم انشائه

الإفتتاح رسميا سيكون في شهر فبراير القادم ويتميز المشروع بتعدد العناصر المعمارية الإنشائية من الطراز الحديث

ويأخد الطابع المعماري المميز متماشيا مع الحي الحكومي طبقا لمعايير الشركة العامة وتتراوح المساحات من ٦٠ متر مربع فأكثر

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مقصمة الي وحدات تجارية ،طبيه ،ادارية بتصميم عصري يتماشى مع كل الأنشطة المختلفه

يذكر أن البروج مصر لديها مشروعان.. الأول سكني "OIA" نسير فيه بمعدلات ممتازة من حيث التنفيذ؛ فقد وصلنا إلى 25% من الهيكل الخرساني، وبدأنا في بعض المباني للطابقين الثاني والثالت، وتم بيع 80% من وحدات المشروع؛ وهو ما شجعنا على البدء في المشروع الثاني الإداري والتجاري “6ixty” , وقد حققنا فيه مبيعات تجاوزت الـ 250 مليون في أول 10 أيام من إطلاق المشروع رسميًّا، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال الشهر الجاري، وقد تم الإطلاق الرسمي في حفل كبير، وحاليًا نعمل على التصميمات المعمارية للحصول على وجهات مميزة تناسب الطبيعة الإدارية التجارية للمشروع.