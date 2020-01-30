شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.143 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.8 مليون ورقة مالية بقيمة 804.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.66%، والعرب على 8.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.05%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والاجنبية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 13918 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 560 نقطة، كما ارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.