شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرا 19.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6324.99 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 25.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7033.48 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4922.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 306.7 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار كويتى عبر 9825 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.97%، تليه شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 16.06%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 6.59%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.29% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.97%، ثم شركة ريم العقارية بنسبة 9.95%.

Advertisements

وفى سياق متصل، أعلنت شركة المزايا القابضة، عن نتائجها المالية خلال العام الماضى، وسجلت الشركة خسائر فى العام الماضى بقيمة 8.77 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 5.1 مليون دينار فى عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة لبورصة دبى اليوم الخميس، بلغت خسائر خلال الربع الرابع من العام الماضى، 4.86 مليون دينار (16.03 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الرابع من عام 2018 البالغة 283.02 ألف دينار (933.5 ألف دولار).

وأرجعت الشركة، سبب تحولها للخسائر، إلى انخفاض مُجمل الربح والتغير فى القيمة العادلة لعقارات استثمارية وصافى الإيرادات والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر انخفاض فى قيمة عقارات بغرض المتاجرة.