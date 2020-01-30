شكرا لقرائتكم خبر عن "فتيحي القابضة" تتعاقد على صفقة بيع بضاعة مع طرف ذي علاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إتمامها بيع بضاعة إلى المركز الطبي الدولي، من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها، بقيمة 1.445 مليون ريال نقداً، ودون شروط خاصة.

وأفادت فتيحي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن شركة المركز الطبي الدولي طرف ذو علاقة حيث تمتلك فيها مجموعة فتيحي نسبة 19.25% من رأسمالها.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة على النتائج المالية للربع الأول من العام المالي 2020، على أن يتم المصادقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة لمجموعة فتيحي القابضة.

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ويُذكر أن عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي سيكون له مصلحة غير مباشرة في هذه الصفقة حيث يمثل شركة مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي؛ وذلك تعزيزاً لاستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة فى التركيز على استثماراتها فى القطاع الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن فتيحي حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 154.4 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 بنسبة 20.5%.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 15.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.