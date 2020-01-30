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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف الارتفاع رغم القلق من "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم على الرغم من استمرار المخاوف في الأسواق العالمية بشأن تفشي فيروس "كورونا" في الصين ودول أخرى.
ويرى محللون أن تأثير "كورونا" على الاقتصاد العالمي ربما يكون أشد من فيروس "سارس" في عامي 2002 و2003.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن فيروس "سارس" كبد الاقتصاد العالمي في العامين المذكورين ما ييقرب من أربعين مليار دولار.
وكشفت الصين اليوم عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس القاتل إلى أكثر من 8000 آلاف حالة بالإضافة إلى وفاة 170 شخصاً.
كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد حذر أمس من مخاطر "فيروس كورونا" على الاقتصاد العالمي قائلا إن البنك المركزي يعمل على تقييم آثاره المحتملة، لكن من السابق لأوانه بعد معرفة هذا التأثير.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2207.2 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 2231.5 دولار وأقل سعر عند 2178.5 دولار.
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