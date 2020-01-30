شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل
تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول اليوم ببورصة وول ستريت، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي الجلسة منخفضاً 92.29 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليصل إلى 28640.16 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز500" الأوسع نطاقاً 16.95 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 3256.45 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 64.02 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 9211.15 نقطة.
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