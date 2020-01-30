شكرا لقرائتكم خبر عن المعنويات تقفز بمنطقة اليورو فى يناير مع انحسار مخاوف الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، بأن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قفزت في يناير مع ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس، فى مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون حقق بداية قوية للعام.

وفي بيان منفصل، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) أيضا إن البطالة فى منطقة اليورو هبطت في ديسمبر لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.

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وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية أن المعنويات الاقتصادية في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعدت إلى 102.8 نقطة في يناير من 101.3 في ديسمبر، بما يفوق بفارق مريح متوسط توقعات عند 101.8 نقطة في استطلاع رأي أجرته رويترز.

جاء التحسن مدفوعا بزيادة الثقة في قطاع الصناعة، إذ كان مديرو المصانع أكثر تفاؤلا في توقعاتهم للإنتاج ومخزوناتهم من المنتجات التامة الصنع.

ودعمت بيانات البطالة الجديدة هذه النظرة المتفائلة، إذ نزل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.4 % في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التأثير على التكتل.