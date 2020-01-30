شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 30-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 594.75 جنيه.

عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793.25 جنيه .

الجنيه الذهب 5552 جنيها.

أوقية الذهب 1580 دولار. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أسعار الذهب اليوم فى مصر، للانخفاض في تعاملات الظهيرة اليوم الخميس مسجلة 694 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب تذبذبا واضحا الساعات الماضية، لكنه الأوقية استقرت عند 1580 دولار، حتى صياغة هذه السطور.أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 594.75 جنيه.عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 793.25 جنيه .الجنيه الذهب 5552 جنيها.أوقية الذهب 1580 دولار.

قال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفعت الأسعار 18 % في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.

لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، تثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات.

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وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد.

وأضاف ”لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبا“.

وقال المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض واحد بالمئة مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع 2 % إلى 4776.1 طن في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 11 % في عمليات إعادة التدوير، بحسب وكالة رويترز.