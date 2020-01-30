شكرا لقرائتكم خبر عن جودة ترفع شعار صنع فى مصر.. مزايا مدهشة فى أول موقع تجارة إلكترونية مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليست مجرد منصة للتجارة الإلكترونية، بحسب ما يقوله القائمون عليها، وإنما تقترب "جودة" من حيز الفكرة الوطنية، بالرهان على اقتحام عالم التسويق الإلكترونى الآخذ فى التنامى، ووضع المنتجات المصرية فى واجهة مشهد الرواج العصرى، تناغما مع استراتيجية الدولة لتعزيز حجم الصناعة والتجارة، وإرساء ركائز متينة للنمو المستدام، وتغذية الروافع الصناعية بعناصر وإمكانات النجاح والازدهار.

منصة "جودة" التى قطعت أولى خطواتها مؤخرا، بتدشين الموقع الإلكترونى وبدء إجراءات تسجيل العارضين والمنتجات، تستند إلى فكرة مختلفة كليا على النماذج الرائجة عالميا، إذ تراهن على المنتجات المحلية ذات القدرات التنافسية، وتستهدف إعلاء شعار "صنع فى مصر" على خريطة التجارة الإلكترونية الضخمة، وتلتفت بقوة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمنتجات الحرفية والبيئية، لتكون رهانا عميقا فى استراتيجيتها التسويقية، مع العمل على تحقيق التكامل الصناعى بين مجتمع المنصة المستقبلى، بإتاحة مسارات عديدة للتعاون والدعم المتبادل وتوفير المنتجات النهائية للمستهلكين، إلى جوار مُدخلات الإنتاج الوسيطة والمنتجات الأولية للعارضين والصناع.

وتقول إدارة المنصة، إن الباعث الأساسى وراء الفكرة هو شق طريق للمنتج المصرى فى عالم التجارة الإلكترونية، استنادا إلى السوق المصرية التى تضم 100 مليون مستخدم فى المرحلة الأولى، وتطلعا إلى التوسع التدريجى فى الأسواق الإقليمية والعالمية، لكنهم يؤكدون أن الرهان الأساسى ليس فى نمو المنصة وربحيتها فقط، وإنما فى تنمية ثقافة التجارة الإلكترونية لدى الصناع والعارضين المصريين، ودفعهم فى اتجاه الانخراط فى هذا العالم الواسع ومتعدد الفرص، حتى لو كانت "جودة" مجرد خطوة أولية وتجربة ينطلقون بعدها إلى باقى المنصات العالمية المعروفة.

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وفق خطة العمل المعلنة من "جودة"، فإن المنصة تستكمل عملية تسجيل العارضين التى انطلقت مؤخرا، وتمتد حتى موعد الانطلاق الرسمى للمنصة كأول مجتمع تجارى إلكترونى فى مصر خلال مايو المقبل، لتتواصل عملية التسجيل لاحقا بالتزامن مع التشغيل وبدء تداول المنتجات، لكن إدارة المنصة تشير إلى أنها تُولى اهتماما كبيرا فى تلك الخطة لصغار الصناع والعارضين، عبر باقة من المزايا والخدمات التسويقية، والدعم والمساندة الفنية والدعائية، فضلا عن عمولات البيئة المخفضة لتلك النوعية من المشروعات، وعن مكافأة المبادرين بالاشتراك وعرض منتجاتهم من خلال "جودة" بإعفاء كامل من الاشتراك عن أول سنة، وتقليص كبير فى عمولة البيع عن المستويات المحددة، والتى تقل أصلا عن مثيلتها فى المنصات الأخرى بصورة كبيرة.

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www.gawda.com