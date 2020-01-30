الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تنخفض رغم صدور نتائج أعمال إيجابية من بعض الشركات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار التأثر بتطورات فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى دول أخرى، وذلك رغم صدور نتائج أعمال إيجابية من جانب بعض الشركات.


تجدر الإشارة إلى أن "مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"آبل" أعلنت جميعها عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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ومن جانبها، أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات من فيروس "كورونا" إلى 170 شخصاً كما أصيب أكثر  من 7700 آخرين.


وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2019، بينما توقع محللون نموا بنسبة 1.9%، بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة بسبعة آلاف طلب إلى 216 ألفا في الأسبوع الماضي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل تسعين نقطة) إلى 28644 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 9239 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3258 نقطة.

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