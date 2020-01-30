شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار عمومية المقاولات المصرية بإضافة النشاط العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ،جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس ، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، بإضافة بند يتعلق بحق الشركة فى ممارسة النشاط العقارى.

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية تم الموافقة على تعديل البند "ه" من المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة ، بحيث يكون من حق الشركة ممارسة النشاط العقارى ، سواء الاستثمارات العقارية أو التطوير العقارى وكذلك شراء وبيع الأراضى والعقارات ، وإقامة المرافق عليها ، وتقسيمها والبناء عليها بالإضافة الى البيع أو التأجير .

وعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم ، برئاسة المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، المالكة لشركة المقاولات المصرية فى 22 ديسمبر 2019 ، حيث وافقت على القرار مستندة إلى الموافقة على الصادرة من مجلس إدارة الشركة ، وعدد من القرارات المنظمة من وزارة قطاع الاعمال العام ومن مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير .

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و كشف مصدر بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن اجمالى قيمة الأراضى التابعة للشركة، والتى يجرى استثمارها فى المجال العقارى تقدر بـ1.7 مليار جنيه.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن الأراضى التابعة للشركة موزعة محافظة القاهرة بعدة مناطق وهى "مصر الجديده – مدينة السلام – العبور – حلوان"، وفى محافظة دمياط بمنطقة الجربى عجمية رأس البر،‎ وفى محافظة البحيرة بمنطقة النوبارية.

وأضاف المصدر ، أن شركة مختار إبراهيم اتفقت مع إحدى شركات التطوير العقارى، للقيام بدور المطور لقطعة أرض بمنطقة العبور بمساحة 55700 متر، وتقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون جنيه، لتكون بداية الشركة فى مجال الاستثمار العقارى.