شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه ، وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 496ر14%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر14%، وسجل أقل عائد 951ر13%.

وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 28ر14%، في حين سجل أعلى عائد 311ر14%، وأقل عائد 75ر13%.