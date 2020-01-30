شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نمو الاقتصاد الأمريكي طبقا للتوقعات خلال الربع الرابع 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الاجمالى الربع الرابع /2019 ،والتي سجلت نمو بمعدل 2.1% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 2.1% ، وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 2.1%.

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