شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا فى الصين ،والذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.97$ الأدنى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 53.05$، وسجل أعلى مستوي عند 53.18$ ،و انخفض خام برنت إلى مستوي 58.19$ للبرميل الأدنى منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر ، من مستوى الافتتاح عند 59.55$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.66$.

فقد الخام الأمريكي بالأمس نسبة 1.7% ، وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.75% ، فى سابع خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا ،بجانب ارتفاع المخزونات الأمريكية.

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فى الصين ،أعلنت السلطات الصحية يوم الخميس ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 7,700 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 170 حالة.

ويعد انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 24 كانون الثاني/يناير، فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 13 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.