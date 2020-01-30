شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن أعلى مستوى فى 8 أسابيع قبيل بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى ستة أيام مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات البيع لجني الأرباح ،بجانب انتهاء فعاليات أولى اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال العام الجديد ،والتي أنعشت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل فى 2020 ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من 2019.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.89 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة.

أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 98.19 نقطة ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 1.75% فى أولى اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ، وأشار المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد مستمر فى النمو بوتيرة معتدلة وأن سوق العمل قوي.

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وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي غير راضي عن التضخم الذي يقل عن المستهدف عند 2% ،وأعترف بالمخاطر التي يمكن أن تحدث على المدى القصير فى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح هذا الاجتماع حرص الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر ، خاصة وأن جيروم باول لم يشر بأي شيء حول رفع أسعار الفائدة هذا العام ،وتسعر الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة الأمريكية لمرة واحدة هذا العام بحلول الربع الثالث ،حيث أن فرص التحرك على المدى قريب تبدو ضئيلة جدا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي ، البيانات الضعيفة سوف توسع من التراجع الحالي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وتصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع/2019 المتوقع نمو بمعدل 2.0% من نمو بمعدل 2.1% فى الربع الثالث / 2019.