شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف وعزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد فى الصين ، والذي من المتوقع أن يسبب إضرار كبيرة لثاني أكبر اقتصاد فى العالم ما لم يتم السيطرة عليه.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم أداء قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2% ، بفعل هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بسبب مخاوف تضرر الطلب على النفط فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

يسيطر انتشار فيروس كورونا القاتل على تركيز المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، حيث أودى تفشي الفيروس إلى وفاة أكثر من 170 شخصا وإصابة أكثر من 7.711 حالة فى الصين ، على حسب أخر تحديث صادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1%.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.1 % ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 حوالي 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2 %.