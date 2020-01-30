شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل مكاسبة مع اقبال المستثمرين على الشراء والان نبدء بالتفاصيل

واصل الذهب اليوم الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المتركز في الصين على نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 بالمئة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1578.60 دولار.

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وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية البالغ أجلها عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في العشرين من يناير كانون الثاني جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.72 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 968.62 دولار