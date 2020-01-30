"دويتشه بنك" يخفض مكافآت المديرين إلى النصف بعد الخسائر الفادحة

أعلن متحدث باسم مصرف "دويتشه بنك" الألماني أنه سيتم صرف مكافآت لمجلس الإدارة، وذلك رغم تسجيل خسائر بالمليارات في عام 2019 .
إلا أنه أوضح أن المكافآت ستكون نصف ما كانت عليه في العام السابق.
وأشار إلى أن كبار المديرين لن يحصلوا على المكافآت المرتبطة بالأداء الفردي.
ومن المقرر أن يتقاضى المجلس مكافآت يصل إجماليها إلى 13 مليون يورو (14.3 مليون دولار).
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