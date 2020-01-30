شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد جهاز التمثيل التجاري ورشة عمل بمقر وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل تعظيم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من البرنامج الجديد الذي أطلقته هيئة تسهيل التجارة الكندية بعنوان "المرأة ودورها في التجارة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" الذي يمتد لمدة خمس سنوات اعتباراً من عام 2020 وتستفيد منه 24 دولة من بينها مصر، وقد شارك في فعاليات ورشة العمل السفير جيس دوتون، سفير كندا لدى مصر ووفد هيئة تسهيل التجارة الكندية بالإضافة إلى نحو 90 من ممثلي الشركات المصرية من المجالس التصديرية والجهات المعنية.

وقال الوزير مفوض تجاري أحمد حسني، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري إن هذا البرنامج الجديد يشكل فرصة جيدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خاصة التي تديرها المرأة حيث يستهدف هذا البرنامج تقديم خدماته الفنية والتمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم أنشطتها الترويجية والتسويقية في كندا لسهولة نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الواعد، كما يتيح البرنامج تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية والهيئات غير الحكومية المعنية بالتصدير والمنوطة بمساندة هذه المشروعات.

واستعرض حسني دور التمثيل التجاري المصري في الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة في السوق الكندي من خلال مكتب التمثيل التجاري في مونتريال العاصمة الاقتصادية لكندا باعتباره الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، مشيراً إلى أن مصر وكندا ترتبطان بعلاقات قوية على كافة الأصعدة إلى جانب الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والتجاري وأهمها اتفاق منع الازدواج الضريبي واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات.

كما أشار إلى وجود فائض تجاري لصالح مصر حيث بلغت الصادرات المصرية في الفترة من يناير/نوفمبر من عام 2019 نحو 718 مليون دولار محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 10.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2018 والذي وصلت فيه إلى 647 مليون دولار، وتتمثل أهم الصادرات في الذهب والملح بأنواعه والملابس الجاهزة والأسمدة والخضر والفاكهة المجمدة، وفي المقابل بلغت قيمة الوردات المصرية من كندا في ذات الفترة من عام 2019 نحو 528 مليون دولار وتتمثل أهم الواردات في خام الحديد والعدس والذهب.

Advertisements

وأضاف حسني ان الاستثمارات الكندية في مصر تتضمن 559 شركة بإجمالي استثمارات 1.75 مليار دولار أهمها القطاع الصناعي والتعديني والسياحي.

ومن جانبه قال السفير جيس دوتون، سفير كندا لدى مصر إن الحكومة الكندية تضع على رأس أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قدمت الحكومة الكندية في اطار المشروعات التي تنفذها في مصر العديد من فرص التدريب والدعم الفني وخاصةً للمشروعات الصغيرة التي تديرها المرأة وذلك في اطار السياسة الكندية الهادفة الي تمكين المرأة، مشيراً الي ان الحكومة الكندية أقرت مؤخراً مشروعات بقيمة 24 مليون دولار لتنفيذها في العديد من الدول بما فيها مصر.

وأضاف دوتون أن القطاع الخاص الكندي يلعب دوراً محورياً في السوق المصري ويحقق نجاحات كبرى كان أخرها فوز إحدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب مونوريل في العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.