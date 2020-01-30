شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان بمقدار 3.74 دولار ليسجل 58.17 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم الخميس 58.17 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ3.74 دولار مقارنة بسعر يوم أمس/ الأربعاء الذي بلغ 61.91 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ65.49 دولارًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.68 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الجاري.

فيما انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتستأنف تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق وذلك وفقا لتقارير إعلامية عالمية.

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وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي 1% إلى 59.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعد أن زاد 0.5 % أمس الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي1% إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3% في الجلسة السابقة.

كما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم، عن أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 61.04 دولارًا للبرميل، وذلك يوم أمس الأربعاء، مقارنة بـ 60.67 دولار في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وكانت تصريحات سابقة لمحمد عرقاب، رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك، إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس تاجي جديد (كورونا) في الصين على سوق النفط العالمية أن "يبقى ضعيفا"، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.وقال عرقاب، وهو أيضا وزير الطاقة الجزائري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا".